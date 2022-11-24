Кличко сообщил, что 70% Киева остается без электричества после обстрелов

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Больше двух третей Киева остается без света, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«70% столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее его вернуть», — написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что подача света будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины. Говоря о водоснабжении, Кличко сказал, что «энергетики и специалисты «Киевводоканала» работали всю ночь», чтобы «восстановить жизнеобеспечение столицы». Он добавил, что водоснабжение уже возвращено на левом берегу города, на правом его планируют вернуть в первой половине дня.

23 ноября Минэнерго Украины заявило об отключении электроэнергии у большинства украинцев после новых ударов. В министерстве предупредили, что проблемы с подачей электроэнергии могут вызвать перебои в тепло- и водоснабжении. Кличко заявлял, что в Киеве зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры. О взрывах также сообщали власти Николаевской, Одесской, Винницкой и Киевской областей.

После ударов на трех атомных электростанциях Украины — Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской — автоматически отключили энергоблоки. Как сообщил «Энергоатом», энергоблоки начали работать «в проектном режиме, без генерации в энергосистему».

В связи с проблемами в энергетической инфраструктуре 23 ноября Зеленский заявил о создании четырех тысяч «пунктов несокрушимости» — защищенных мест, где будут электричество, интернет, тепло и еда вне зависимости от того, будет ли в городе электричество. «Пункты несокрушимости» будут открываться в случае новых ракетных обстрелов по стране.

Ракетный обстрел Украины, прошедший 15 ноября, стал самым масштабным с начала операции, заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, попадания были зафиксированы и по объектам генерации, и по объектам передачи электроэнергии. Тогда в офисе президента Украины Владимира Зеленского ситуацию в энергосистеме назвали критической.

При этом в Минобороны России заявили, что 15 ноября ударов по Киеву не было, назвав причиной разрушений работу ПВО и падение украинских ракет. Представитель ведомства Игорь Конашенков сказал, что «все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны».