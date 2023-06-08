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В Луганске прогремело несколько взрывов

В Луганске прогремело несколько взрывов
Удар пришелся по промзоне Луганска на юго-востоке города, сообщил Марочко. Последний раз о сильных взрывах в Луганске власти сообщали в середине мая, тогда они обвинили ВСУ в обстреле города британскими ракетами Storm Shadow
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Над Луганском пролетели ракеты, в городе раздалось несколько взрывов, передает корреспондент ТАСС. О взрывах в городе и черном дыме также сообщает корреспондент «РИА Новости».

«Собираем информацию, удар по промзоне, на месте пожарные и скорые», — сообщили РБК в пресс-службе правительства ЛНР.

«Удар пришелся по промзоне Луганска. Задымление в стороне завода ОР (Октябрьской Революции на юго-востоке города. — РБК)», — написал в своем телеграм-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

ТАСС пишет, что после удара в некоторых частях города наблюдаются перебои в работе мобильной связи.

Последний раз о сильных взрывах в Луганске власти сообщали в середине мая. Тогда ВСУ обстреляли город британскими ракетами Storm Shadow, сообщали власти. Во время обстрела оказался разрушен один этаж бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ). О пострадавших во время обстрела не сообщалось.

Минобороны впервые отчиталось о перехвате крылатой ракеты Storm Shadow 15 мая. Великобритания подтвердила передачу этих ракет Киеву несколькими днями ранее.

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По данным производителя, англо-французские Storm Shadow имеют дальность полета более 250 км, в то время как поставляемые США ракеты для HIMARS — около 80 км. Storm Shadow запускают с самолетов.

Об увеличении с начала этой недели интенсивности боев и начале контрнаступления Украины сообщали источники CNN в НАТО и разведке одной из европейских стран. Официально Киев сообщал 5 июня о «переходе к наступательным действиям», эпицентром которых стало бахмутское направление. В тот же день Минобороны России сообщило о начале крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках фронта в ДНР. Прорыва фронта, по данным министерства, допущено не было.

В Луганске прогремело несколько взрывов
В Луганске прогремело несколько взрывов

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Любовь Порываева Любовь Порываева
Военная операция на Украине Луганск ЛНР взрывы
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