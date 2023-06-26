ТСН: в Киевской и Одесской областях после воздушной тревоги раздались взрывы

В нескольких регионах Украины включили сирены воздушной тревоги, над Одессой и в Киевской области сработали системы ПВО. Местные СМИ пишут о двух взрывах, прогремевших в Одесской области

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В Киевской и Одесской областях раздались взрывы, звучит воздушная тревога, сообщил украинский телеканал ТСН.

Сирены в Одесской области включили в 1:55 по местному времени (совпадает с московским), взрывы прозвучали спустя семь минут, а затем в 2:52, пишет «Суспільне».

В обеих регионах сработали системы противовоздушной обороны. Как уточнил глава Одесской военной администрации Олег Кипер, «идет боевая работа», ПВО сработала в том числе над Одессой. Сирены тревог также включали в Николаевской, частях Кировоградской и Днепропетровской областей Украины.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября прошлого года. Местные власти и СМИ неоднократно сообщали о взрывах и работе ПВО. Минобороны России не раз отчитывалось об ударах по военным объектам и энергетической инфраструктуре соседнего государства, утверждая, что не атакует гражданские объекты. Президент Владимир Путин объяснял удары ответом на взрыв на Крымском мосту.



