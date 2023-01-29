Рогов: в результате обстрела ВСУ моста под Мелитополем погибли пять человек

В результате удара HIMARS по мосту под Мелитополем погибли пять человек

Удар был нанесен во время ремонтных работ на железнодорожном мосту. Всего пострадали девять мирных жителей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После удара ВСУ по мосту под Мелитополем погибли пять человек, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что под обстрел попал железнодорожный мост в поселке Светлодолинское. Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ. По предварительным данным, ВСУ выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS, одну удалось отбить.

Ранения получили четверо, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее Рогов говорил о двух погибших и семи раненых.

Врио главы ЛНР Евгений Балицкий в своем телеграм-канале написал, что, по предварительным данным, погибли четыре человека из бригады железнодорожников, пятеро получили ранения. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее Рогов писал, что удар был нанесен по автомобильному мосту через реку Молочную в Светлодолинском, однако позже он отредактировал свое сообщение.

28 января Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР. В результате погибли 14 человек, 24 получили ранения. В ведомстве добавили, что в больнице в течение многих месяцев оказывали помощь как местному населению, так и военнослужащим.

В представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что было выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS. Помимо Новоайдарского территориального медицинского объединения повреждения получили шесть одноэтажных жилых домов.

В российском МИДе обстрел больницы назвали тяжким военным преступлением «киевского режима и его западных хозяев». В ведомстве сочли двойными стандартами то, что не замечаются действия Киева с применением «американского, британского, французского и германского оружия». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели людей.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ООН и Международный комитет Красного Креста призвать Украину соблюдать Женевскую конвенцию. По ее словам, украинские военные нарушили ст. 18, согласно которой гражданские больницы ни при каких обстоятельствах не могут быть объектом нападения.