В Киеве и области прозвучали взрывы

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В Киевской области сработала система ПВО, сообщила региональная военная администрация в телеграм-канале.

Украинские СМИ, в том числе порталы «Обозреватель», «Главком» и Liga.net, со ссылкой на очевидцев пишут, что в Киевской области утром звучали взрывы. Позднее в областной военной администрации рассказали, что повреждены частные дома.

По информации «РБК Украина», взрывы звучали и в Киеве.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, она объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Сигналы тревоги по состоянию на 8:50 мск не звучат только в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Закарпатской и Ровенской областях.

О взрывах в городе в ночь на 8 декабря также писал мэр Харькова Игорь Терехов. Всего, по его словам, их было пять. Первые сообщения о взрывах появились в 2:58 (3:58 мск) у телеканала «Суспiльне», в это время в Харьковской области звучала воздушная тревога. Терехов уточнил, что один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь.

Впоследствии воздушную тревогу отменили, однако через несколько минут ее сигналы на территории области зазвучали вновь.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.