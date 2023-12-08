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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве и области прозвучали взрывы

Власти сообщили о работе ПВО в Киевской области и воздушной тревоге
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Киевской области сработала система ПВО, сообщила региональная военная администрация в телеграм-канале.

Украинские СМИ, в том числе порталы «Обозреватель», «Главком» и Liga.net, со ссылкой на очевидцев пишут, что в Киевской области утром звучали взрывы. Позднее в областной военной администрации рассказали, что повреждены частные дома.

По информации «РБК Украина», взрывы звучали и в Киеве.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, она объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Сигналы тревоги по состоянию на 8:50 мск не звучат только в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Закарпатской и Ровенской областях.

В Харькове произошло пять взрывов
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Фото:Joe Raedle / Getty Images

О взрывах в городе в ночь на 8 декабря также писал мэр Харькова Игорь Терехов. Всего, по его словам, их было пять. Первые сообщения о взрывах появились в 2:58 (3:58 мск) у телеканала «Суспiльне», в это время в Харьковской области звучала воздушная тревога. Терехов уточнил, что один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь.

Впоследствии воздушную тревогу отменили, однако через несколько минут ее сигналы на территории области зазвучали вновь.

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Теги
Киевская область ПВО Воздушная тревога
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