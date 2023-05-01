Минобороны сообщило о нарушении работы ВПК Украины из-за ночного удара

Российские военные в ночь на 1 мая нанесли «групповой ракетный удар» по объектам украинского ВПК, цель достигнута, заявили в ведомстве

Российские военные ночью нанесли «групповой ракетный удар» по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказали в ведомстве.

В результате удара была нарушена работа предприятий, производящих боеприпасы, оружие и военную технику для украинской армии, заявили в министерстве.

В прошлый раз Минобороны отчитывалось о ракетном ударе 28 апреля. Тогда Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва украинских войск. «Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», — утверждало ведомство.

Ночью 1 мая в некоторых регионах Украины, в том числе в Киеве, Днепропетровской и Херсонской областях, вновь объявлялась воздушная тревога. Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак писал в телеграм-канале о работе ПВО. Руководство Днепропетровской области сообщало о взрывах в Павлограде, ракета попала в городское предприятие, после чего возник пожар. Глава областной администрации Сергей Лысак говорил, что при взрывах в городе пострадали 34 человека. Из-за повреждения распределительных сетей в результате обстрелов обесточенными оказались часть жителей Днепра и области, а также более 18 тыс. жителей Херсона и области, заявил днем министр энергетики Герман Галущенко.

На Украине с середины октября регулярно объявляют воздушную тревогу. Власти неоднократно сообщали о взрывах и повреждении энергообъектов. Минобороны России утверждает, что наносит ракетные удары только по объектам военного управления и энергетической системы страны. Президент Владимир Путин называл обстрелы ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Киев отвергает свою причастность.