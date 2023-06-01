Минобороны России сообщило о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

Минобороны сообщило о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

В военном ведомстве сообщили об отражении ночной атаки ВСУ и уничтожении бронемашин диверсантов

Фото: Евгений Завгородний / Reuters

ВСУ попытались совершить теракт в районе Шебекино в Белгородской области, российские военные этому помешали, заявили в Минобороны России. Военные не допустили нарушения границы. На приграничной территории Украины «уничтожено более 30 террористов», а также бронемашины.

В военном ведомстве сообщили, что в общей сложности в попытке прорыва в районе Новой Таволжанки участвовали украинские силы до двух мотопехотных рот, усиленные танками. Удары по ним наносились артиллерией, ракетами, тяжелыми огнеметными системами.

Утром в четверг оперативный штаб Белгородской области опроверг информацию о том, что украинским диверсантам удалось прорваться через границу. Там сообщили о бое, который вели пограничники и подразделения Министерства обороны.

В течение последних часов Шебекино и расположенные рядом населенные пункты подвергались обстрелу со стороны ВСУ. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, применялись в том числе системы «Град». В результате один человек был ранен.

На фоне обострения ситуации в регионе власти начали эвакуировать семьи с маленькими детьми в Пензу и Ярославль.