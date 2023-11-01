 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Херсонской области сбили семь летящих в Крым ракет

Губернатор Сальдо: в Херсонской области сбили семь летящих в Крым ракет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Над территорией Херсонской области сбили семь ракет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, они были запущены с самолетов и летели на Крым. «Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали», — написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо добавил, что «в данную минуту ракетная опасность не миновала» и силы ПВО находятся «в полной готовности».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь сообщил, что в Крыму «военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах».

Он попросил соблюдать спокойствие и оставаться в укрытиях. «Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Российская сторона неоднократно сообщала о попытках ВСУ атаковать Крым с помощью ракет и беспилотников. 30 октября Минобороны объявило, что украинские военные пытались атаковать Крым ракетами британского производства Storm Shadow. По словам Развожаева, над городом уничтожили две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах. Пострадал мужчина.

Читайте на РБК Pro
Окрыленный инфантил: каких сотрудников повышать вредно для бизнеса
Как «красные команды» бесплатно разгребают бардак за нейросетями
Linux — новая технологическая парадигма России. Как отмирает «винда»
Почему товары в России могут подорожать на 15% из-за проблем логистики

22 октября над Геническим муниципальным округом Херсонской области были сбиты три ракеты, которые летели в сторону полуострова.

Теги
Херсонская область Владимир Сальдо ракеты Крым Украина
Материалы по теме
Глава Херсонской ОВА сообщил о повреждении объектов инфраструктуры
Политика
В Херсонской области заявили об уничтожении машин скорой при обстреле ВСУ
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 12 ангаров ВСУ под Херсоном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 97,93 (-0,68) Инвестиции, 31 окт, 16:05 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 92,02 (-1,22) Инвестиции, 31 окт, 16:05
ЕС закачал на Украину 2 млрд куб. м газа на фоне переполненных хранилищ Политика, 15:54
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 15:47
Появилось видео первого полета Ил-96-400М Политика, 15:40
Минфин предрек социальные шоки из-за попыток G7 «исказить» рынок алмазов Экономика, 15:40
Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали в Египет Политика, 15:31
Ситибанк ограничит исходящие переводы с карты на карту и оплату связи Финансы, 15:26
Globo узнало, что Неймар пропустит 10 месяцев после разрыва «крестов» Спорт, 15:24
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Как космические технологии создали премиальный внедорожник РБК и Geely, 15:22
В ПСБ назвали перспективные акции для покупки в ноябре на долгий срок Инвестиции, 15:21
Митрополия усомнилась в психическом здоровье убившего жену священника Общество, 15:17
Минск заявил о сосредоточении 120 тыс. военных ВСУ у границы Белоруссии Политика, 15:12
Верховный суд уточнил правила пристройки этажа к квартире в многоэтажке Недвижимость, 15:11
Какие нефтегазовые компании в России выплатят самые большие дивиденды Pro, 15:07
Физика, математика и грань фантастики: чем сейчас живет российская наука РБК и Росатом, 15:01