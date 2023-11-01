Губернатор Сальдо: в Херсонской области сбили семь летящих в Крым ракет

В Херсонской области сбили семь летящих в Крым ракет

Фото: Минобороны России

Над территорией Херсонской области сбили семь ракет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, они были запущены с самолетов и летели на Крым. «Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали», — написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо добавил, что «в данную минуту ракетная опасность не миновала» и силы ПВО находятся «в полной готовности».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь сообщил, что в Крыму «военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах».

Он попросил соблюдать спокойствие и оставаться в укрытиях. «Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Российская сторона неоднократно сообщала о попытках ВСУ атаковать Крым с помощью ракет и беспилотников. 30 октября Минобороны объявило, что украинские военные пытались атаковать Крым ракетами британского производства Storm Shadow. По словам Развожаева, над городом уничтожили две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах. Пострадал мужчина.

22 октября над Геническим муниципальным округом Херсонской области были сбиты три ракеты, которые летели в сторону полуострова.