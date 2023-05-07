ФСБ сообщила о пресечении атаки украинских дронов на самолеты А-50 в Ивановской области

ФСБ сообщила о предотвращении теракта с дронами в военном аэропорту

ФСБ заявила, что беспилотники собирались атаковать самолеты радиолокационного обнаружения А-50 в Ивановской области. Взрывчатку для дронов доставили из Украины, силовики задержали нескольких человек, которые собирались ее передать

Фото: Минобороны России

Сотрудники ФСБ вместе с МВД предотвратили атаку дронов на военный аэропорт «Северный» в Ивановской области, заявили в спецслужбе.

По данным ведомства, целью атаки были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, а нападение планировало главное управление разведки министерства обороны Украины, передает «Интерфакс».

ФСБ сообщила, что взрывчатку для дронов собирались доставить из села Блистова в Черниговской области на легкомоторном самолете «Аэропракт-А 32». Самолет приземлился в Тульской области, сотрудники спецслужбы задержали «в момент передачи средств поражения» пилота и диверсантов, которых, по данным ведомства, завербовала украинская разведка.

5 декабря 2022 года средства ПВО перехватили украинские БПЛА в районе аэродрома «Энгельс» в Саратовской области, сообщало Минобороны. В тот же день военные сбили беспилотник в районе аэродрома «Дягилево» в Рязанской области. Тогда погибли трое военных, четверо получили ранения, а Минобороны нанесло 17 ударов по системе военного управления и военной инфраструктуре Украины. В том же месяце «Энгельс» вновь подвергся атаке, дрон сбили, а при падении его обломков погибли трое военных, сообщили в ведомстве.

В конце февраля был атакован российский А-50 на белорусском аэродроме в Мачулищах. Телеграм-канал BYPOL, признанный Минском экстремистским, сообщил, что пострадали передняя и центральная части самолета, но Минобороны Белоруссии показало видео с исправным самолетом, не уточнив, когда были сделаны кадры. По данным белорусских властей, попытку нападения предпринял уроженец Кривого Рога Николай Швец, которого завербовали украинские спецслужбы. По утверждению президента Александра Лукашенко, СБУ разработала операцию по уничтожению А-50 вместе с ЦРУ. Власти Украины отрицали причастность страны к произошедшему.