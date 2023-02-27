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Минобороны заявило об ударе по центру разведки ВСУ под Киевом

Минобороны России: поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Броварах под Киевом
Россия нанесла удары по центру радиоэлектронной борьбы под Киевом и оперативному центру спецопераций в районе Хмельницкого. На разных направлениях потери украинских военных за сутки составили около 500 человек
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские войска нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины в районе Бровар в Киевской области, сообщается в сводке Минобороны России.

В марте 2022 года ведомство также сообщало об ударе по центру «радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах», после этого он был выведен из строя, указывали в министерстве.

Кроме того, в новой сводке говорится, что был поражен «оперативный центр специальных операций «Запад» в районе города Хмельницкий на западе Украины.

На купянском направлении Украина потеряла до 70 украинских военнослужащих, на красно-лиманском направлении потери ВСУ составили около 140 человек убитыми и ранеными. На южно-донецком и запорожском направлении украинская армия потеряла до 95 военных, на херсонском — до 60. Наиболее крупные потери украинская сторона понесла на донецком направлении — более 250 военнослужащих.

Материал дополняется

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