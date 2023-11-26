Число сбитых над Россией с утра дронов выросло до 24
Около 9:30 российские военные пресекли атаку четырех украинских дронов самолетного типа, сообщило Минобороны.
Аппараты сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны над Брянской, Смоленской и Тульской областями.
Этим утром 20 дронов сбили в пяти областях России — Московской, Смоленской, Брянской, Калужской и Тульской. Погибших нет. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что сбитый под Подольском аппарат намеревался атаковать Москву. Аэропорты Домодедово и Жуковский в течение часа утром приостанавливали работу, вскоре ограничения сняли.
Сбитый дрон в Туле попал в жилой многоквартирный дом — пострадал один человек, у него резанные раны. В трех квартирах выбило стекла, серьезных повреждений здание не получило. Жителей пострадавшего подъезда эвакуировали, писал телеграм-канал Shot, детей и взрослых разместили в гостинице и детском саду.
В 67 регионах России полеты беспилотников запрещены.
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