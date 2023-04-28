Украина сообщила о повреждении многоэтажек в Умани взрывами

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 27 апр, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 27 апр, 16:11
Открылась регистрация на V Федеральный форум «Производительность 360 Новая экономика, 10:26
Вучич после сообщений о госпитализации заявил, что он «в порядке» Политика, 10:26
Медведев написал о «загадочном существе» и стране, которой «уже нет» Политика, 10:20
Мотивируйте через страх: как работать с неуверенными в себе сотрудниками Pro, 10:20
Российская ОС для корпоративной безопасности получила крупное обновление Новая экономика, 10:14
ФБР провело обыск в доме бывшего топ-менеджера криптобиржи FTX Крипто, 10:06
Шойгу заявил о провоцировании США других стран противостоять России и КНР Политика, 10:06
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:06
В Туве открылся крупнейший в России буддийский монастырь Общество, 09:50
Как найти в своих письмах слова-вредители Pro, 09:44
Украина сообщила о повреждении многоэтажек в Умани взрывами Политика, 09:44
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 09:43
Denver Post рассказал о пьяной девушке в номере российского игрока НХЛ Спорт, 09:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина сообщила о повреждении многоэтажек в Умани взрывами

МВД Украины: три многоэтажки в Умани повреждены взрывами
Несколько многоэтажек повреждены взрывами в г. Умани в Черкасской области. Ночью власти Украины сообщили о ракетном ударе в нескольких частях страны. Минобороны России сообщало, что наносит удары только по военным объектам.
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В г. Умани (Черкасская область Украины) взрывом повреждены три многоэтажных дома, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. По его словам, семь человек погибли.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Умани в результате ракетного удара получили повреждения десять зданий, в одном из них обрушился подъезд.

Бывший начальник сектора коммуникации главного управления национальной полиции в Черкасской области Зоя Вовк опубликовала в Telegram видео последствий удара по одному из домов. Один из подъездов разрушен, в остальных выбиты окна и балконные рамы, передает украинское издание «Обозреватель».

В ночь на 28 апреля воздушная тревога звучала по всей территории страны. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Киевской, Черкасской, Полтавской, Николаевской областях. В Киевской области работала система ПВО.

Минобороны России заявляет, что российские военные не атакуют гражданские объекты, а наносят удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины.

Теги
Персоны
Умань ракетный удар Киевская область Днепр Украина Военная операция на Украине Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило о «сосредоточенном ударе» по резервам ВСУ
Политика
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter