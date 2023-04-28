Украина сообщила о повреждении многоэтажек в Умани взрывами

Несколько многоэтажек повреждены взрывами в г. Умани в Черкасской области. Ночью власти Украины сообщили о ракетном ударе в нескольких частях страны. Минобороны России сообщало, что наносит удары только по военным объектам.

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В г. Умани (Черкасская область Украины) взрывом повреждены три многоэтажных дома, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. По его словам, семь человек погибли.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Умани в результате ракетного удара получили повреждения десять зданий, в одном из них обрушился подъезд.

Бывший начальник сектора коммуникации главного управления национальной полиции в Черкасской области Зоя Вовк опубликовала в Telegram видео последствий удара по одному из домов. Один из подъездов разрушен, в остальных выбиты окна и балконные рамы, передает украинское издание «Обозреватель».

В ночь на 28 апреля воздушная тревога звучала по всей территории страны. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Киевской, Черкасской, Полтавской, Николаевской областях. В Киевской области работала система ПВО.

Минобороны России заявляет, что российские военные не атакуют гражданские объекты, а наносят удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины.