Украина сообщила о повреждении многоэтажек в Умани взрывами
В г. Умани (Черкасская область Украины) взрывом повреждены три многоэтажных дома, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. По его словам, семь человек погибли.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Умани в результате ракетного удара получили повреждения десять зданий, в одном из них обрушился подъезд.
Бывший начальник сектора коммуникации главного управления национальной полиции в Черкасской области Зоя Вовк опубликовала в Telegram видео последствий удара по одному из домов. Один из подъездов разрушен, в остальных выбиты окна и балконные рамы, передает украинское издание «Обозреватель».
В ночь на 28 апреля воздушная тревога звучала по всей территории страны. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Киевской, Черкасской, Полтавской, Николаевской областях. В Киевской области работала система ПВО.
Минобороны России заявляет, что российские военные не атакуют гражданские объекты, а наносят удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины.