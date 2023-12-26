Аксенов сообщил о взрывах и пожаре близ Феодосии

Жителей нескольких домов в Феодосии отселят в связи с детонациями и пожаром, порт оцеплен, сообщил глава полуострова. В 2:31 было перекрыто движение по Крымскому мосту, спустя час машины пустили снова

Порт Феодосии (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

В районе Феодосии произведена «вражеская атака», территория порта оцеплена, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он.

В 2:31 оперативный штаб сообщил о приостановке автомобильного движения через Крымский мост, его возобновили спустя час — в 3:42.

Феодосия находится в юго-восточной части Крыма.

Пять дней назад, 21 декабря, над Азовским морем средство ПВО сбили летевшую в сторону Крымского моста ракету ATACMS, отчитался глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Кремль в ответ на вопрос, насколько беспокоят удары по Крыму, заявил, что стремлением избавить регионы страны от угрозы обосновано продолжение военной операции.

