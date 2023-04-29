Развожаев заявил, что удар по нефтебазе нанесли два беспилотника
Сразу несколько беспилотников атаковали Севастополь этой ночью, по ним работали системы ПВО. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил губернатор Михаил Развожаев, уточнив, что по нефтебазе в Казачьей бухте ударили два БПЛА.
«Традиционно эти атаки происходят группами. Информация по остальным сейчас уточняется. Естественно, работала по ним ПВО. Те, которые долетели, — их два, предварительно», — сказал он.
Телеграм-каналы SHOT и Baza пишут, что в атаке на Севастополь принимали участие до шести БПЛА. Также Baza опубликовала фото сбитого БПЛА, по предварительным данным это китайский легкий разведывательный дрон Migun-5.
Беспилотники атаковали нефтебазу в Казачьей бухте в ночь на 29 апреля. В результате случился пожар на площади 1 тыс. кв. м. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.