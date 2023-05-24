Минобороны заявило об атаке на военный корабль России в 140 км от Босфора

Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» был атакован украинскими дронами в 5:30 ночи в 140 км северо-восточнее пролива Босфор, сообщили в Минобороны. Попытка атаки была пресечена, экипаж не пострадал

Военный корабль «Иван Хурс» (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

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Украинские беспилотники атаковали российский военный корабль «Иван Хурс» в 140 км от пролива Босфор, экипаж не пострадал, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня в 5 часов 30 минут вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики. Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что военный корабль продолжает выполнение задач.

Российский разведывательный корабль (судно связи) «Иван Хурс» проекта 18280 вошел в состав ВМФ России в июне 2018 года — на сегодняшний день это самый «молодой» корабль серии. Длина судна — 95 м, водоизмещение — 2,5 тыс. т, экипаж — 120 человек. Корабль вооружен четырьмя 14,5 мм морскими тумбовыми пулеметными установками МТПУ «Жало» и ПЗРК типа «Игла», «Верба».

О том, что Россия и Турция усилят безопасность на газопроводах, в ноябре сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это произошло после того, как ФСБ сообщила о предотвращении теракта на «Южном потоке». Позднее в ФСБ уточнили, что «имеется в виду участок газотранспортной системы «Южный коридор», которая обеспечивает поставки газа с севера на юг России и подачу газа в том числе в экспортные «Турецкий поток» и «Голубой поток».

До этого российский президент Владимир Путин обвинял Украину в подготовке теракта на «Турецком потоке», а «англосаксов» — в подрыве «Северных потоков». Власти США отвергли обвинения, указав, что правительство стремилось не допустить ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию, а не уничтожить его.

В апреле прошлого года военное ведомство сообщило о пожаре на флагмане Черноморского флота крейсере «Москва» из-за детонации боеприпаса. Из-за повреждений и шторма на море корабль затонул при буксировке. В том же месяце губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил затопление большого десантного корабля «Цезарь Куников».