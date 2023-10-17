Зеленский сообщил о применении ВСУ ракет ATACMS

По словам Зеленского, дальнобойные ATACMS «показали себя». Ранее сенатор Рогозин сообщил, что с помощью этих ракет ВСУ атаковали пригород Бердянска. Российский МИД предупреждал об эскалации в случае поставок дальнобойных ракет

Фото: lockheedmartin.com

Украинская армия применила американские дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении.

«ATACMS себя показали», — сказал он, добавив, что договоренности между ним и президентом США Джо Байденом выполняются «метко».

О том, что ВСУ применили эти ракеты, ранее сообщили сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Рогозин рассказал, что с помощью ATACMS ударили по пригороду Бердянска. По его словам, ракеты содержали кассетные части с суббоеприпасами M74. Рогов отметил, что ВСУ также применяли снаряды Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

ATACMS — управляемые ракеты дальностью около 300 км. GLSDB — управляемые реактивные снаряды дальностью до 150 км.

По данным источников американских газет The Wall Street Journal и The New York Times, Украина за последние дни получила небольшое число ATACMS. Ракеты были переданы тайно и оснащены кассетными снарядами.

Российский МИД в сентябре предупреждал, что поставки дальнобойных ракет с кассетными бомбами повлияют на эскалацию ситуации и приведут к еще большим жертвам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, комментируя поставки Украине ATACMS, а также американских танков Abrams, что «нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя».

Украина долгое время просила о поставках ATACMS. Официально США не объявляли, что отправят такие ракеты, хотя и допускали поставки. Financial Times в конце сентября писала, что президент Джо Байден решился передать Киеву ATACMS, но намерен сделать это, «не предупреждая русских» публичным заявлением.