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В центре Чернигова произошел взрыв

Глава областной администрации Чаус сообщил о взрыве в центре Чернигова
Сюжет
Военная операция на Украине
В регионе звучат сигналы воздушной тревоги
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В центре Чернигова прогремел взрыв, заявил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

«Оставайтесь в укрытиях. Детали позже», — написал он в телеграм-канале.

В регионе объявлена воздушная тревога.

«Суспiльне» сообщает, что есть погибшие и раненые.

Минобороны России заявляло, что наносит удары только по военным целям и связанным с ними объектам энергетики.

В регионе регулярно объявляют воздушную тревогу, накануне это произошло трижды.

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Черниговская область на севере граничит с российской Брянской областью, а на юге — с Киевской. В Киеве незадолго до сообщений об обстреле Чернигова также прозвучал взрыв. В регионе не объявлялась воздушная тревога, мэр города Виталий Кличко уточнил, что взрыв прогремел в промзоне в районе киевской кольцевой дороги, причины устанавливаются.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины прошлой осенью. 

Президент России Владимир Путин называл удары ответом на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023-го, под ночные «удары возмездия», как называет их российское Минобороны, попадают также Одесса, Измаил и Николаев.

В центре Чернигова произошел взрыв
В центре Чернигова произошел взрыв

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Чернигов Черниговская область взрыв обстрел
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