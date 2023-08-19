В центре Чернигова произошел взрыв

В регионе звучат сигналы воздушной тревоги

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В центре Чернигова прогремел взрыв, заявил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

«Оставайтесь в укрытиях. Детали позже», — написал он в телеграм-канале.

В регионе объявлена воздушная тревога.

«Суспiльне» сообщает, что есть погибшие и раненые.

Минобороны России заявляло, что наносит удары только по военным целям и связанным с ними объектам энергетики.

В регионе регулярно объявляют воздушную тревогу, накануне это произошло трижды.

Черниговская область на севере граничит с российской Брянской областью, а на юге — с Киевской. В Киеве незадолго до сообщений об обстреле Чернигова также прозвучал взрыв. В регионе не объявлялась воздушная тревога, мэр города Виталий Кличко уточнил, что взрыв прогремел в промзоне в районе киевской кольцевой дороги, причины устанавливаются.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины прошлой осенью.

Президент России Владимир Путин называл удары ответом на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023-го, под ночные «удары возмездия», как называет их российское Минобороны, попадают также Одесса, Измаил и Николаев.