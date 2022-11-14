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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский приехал в Херсон

Reuters: президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон и выступил перед военными
Владимир Зеленский в ходе необъявленного визита пообщался с украинскими военными на главной площади Херсона

Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон, сообщает корреспондент Reuters. Он выступил перед украинскими военнослужащими у здания городской администрации

«Мы двигаемся вперед, — заявил Зеленский. — Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны».

Как отмечает Reuters со ссылкой на местных жителей, до и после выступления Зеленского вблизи города были слышны звуки артиллерийской стрельбы.

Позднее в телеграм-канале Зеленского появились его фотографии из Херсона.

Минобороны России 9 ноября объявило об отводе войск из Херсона, который российская сторона контролировала с марта. Командующий силами в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин объяснил решение стремлением сохранить жизни военных, оставлять которых в ограниченном районе на правом берегу Днепра было «бесперспективно». Генерал предложил занять оборону на левом берегу. 11 ноября военное ведомство отчиталось о завершении переброски войск: на левый берег выведены более 30 тыс. российских военных и около 5 тыс. единиц вооружения и техники.

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Вечером того же дня Зеленский объявил, что в Херсон вошли специальные подразделения украинских вооруженных сил, а остальные войска находятся «на подступах к городу».

Украинские власти ввели в Херсоне комендантский час с 17:00 до 8:00. Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что город полностью обесточен. Сахарук обвинил в этом российских военных и оценил сроки восстановления электроснабжения примерно в один месяц.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Владимир Зеленский Херсон Украина Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Вклад «Стабильный»
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