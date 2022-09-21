Главное из обращения Владимира Путина о частичной мобилизации
О спецоперации и референдумах
- Главные цели операции — освобождение всей территории Донбасса — были и остаются неизменными.
- Российские части действуют планомерно, берегут личный состав. Рядом с ними сражаются добровольческие части. Были даны поручения определить статус добровольцев, а также военных ДНР и ЛНР. Он должен быть такой же, как и у кадровых российских военных.
- Уже после начала СВО представители Киева реагировали на предложения России позитивно, «но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад».
- «Мы не имеем морального права отдать близких людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. <...> То решение, которое примут там люди, мы поддержим».
О мобилизации
- Указ о частичной мобилизации подписан.
- Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября.
- Призыву будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу.
- Мобилизованные обязательно будут проходить отдельную подготовку с учетом опыта спецоперации.
Сразу же утром на сайте Кремля был опубликован указ о мобилизации. В документе говорится, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно этому закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку.
Право на отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса на период работы в таких организациях. В указе уточняется, что категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяет правительство.
Основания для увольнения с военной службы в период мобилизации: по возрасту; по состоянию здоровья; вступление в силу приговора суда, связанного с лишением свободы.
Вслед за обращением Путина по телевидению показали разъяснения министра обороны Сергея Шойгу о частичной мобилизации.
- Призовут 300 тыс. резервистов — работа будет проводиться планово, не единоразово, «не предусматривается широкозахватный комбайн».
- Частичная мобилизация затронет 1% или чуть больше от общего ресурса.
- Призывать будут «именно из запаса» — тех, кто служил, тех, кто имеет военно-учетную специальность.
- Мобилизации не подлежат студенты и срочники.
О ядерном оружии
- «В ход пошел и ядерный шантаж. Тем, кто позволяет такие заявления, хочу напомнить, что наша страна тоже располагает такими средствами. Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф».
- «Те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».