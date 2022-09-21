Главное из обращения Владимира Путина о частичной мобилизации

Сразу же утром на сайте Кремля был опубликован указ о мобилизации. В документе говорится, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно этому закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку.