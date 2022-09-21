Главное из обращения Владимира Путина о частичной мобилизации

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 60,05 (+0,01) Инвестиции, 20 сен, 16:17
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 60,02 (-0,15) Инвестиции, 20 сен, 16:17
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 12:15
В Москве сменился округ-лидер по сделкам с новостройками Недвижимость, 12:15
Как настроить работу экспресс-доставки: опыт «Яндекс.Лавки» Pro, 12:13
В Думе не исключили призыв выпускников военных кафедр по мобилизации Политика, 12:09
МИД Таджикистана обвинил Киргизию в провокациях Политика, 11:59
Мода выходит из моды: как составить классический базовый гардероб РБК и Charuel, 11:52
Для бывшего сотрудника управделами президента запросили шестилетний срок Общество, 11:45
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 11:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Россиянка выбила чемпионку Уимблдона на старте турнира в Токио Спорт, 11:44
Депозиты и облигации в юанях: чего ждать от российского рынка Pro, 11:44
Минэкономики резко улучшило прогноз по снижению российского ВВП Экономика, 11:37
«Челси» уволил нового коммерческого директора за харассмент Спорт, 11:36
Подкаст «Криптовалюта против инфляции». Как сохранить свои средства Крипто, 11:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:32
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Главное из обращения Владимира Путина о частичной мобилизации

Утром 21 сентября Владимир Путин выступил с телеобращением и объявил о частичной мобилизации. После него показали выступление министра обороны Шойгу. Главное — в материале РБК
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

О спецоперации и референдумах

  • Главные цели операции — освобождение всей территории Донбасса — были и остаются неизменными.
  • Российские части действуют планомерно, берегут личный состав. Рядом с ними сражаются добровольческие части. Были даны поручения определить статус добровольцев, а также военных ДНР и ЛНР. Он должен быть такой же, как и у кадровых российских военных.
  • Уже после начала СВО представители Киева реагировали на предложения России позитивно, «но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад».

Video

  • «Мы не имеем морального права отдать близких людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. <...> То решение, которое примут там люди, мы поддержим».

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:РИА Новости

О мобилизации

  • Указ о частичной мобилизации подписан.
  • Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября.
  • Призыву будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу.
  • Мобилизованные обязательно будут проходить отдельную подготовку с учетом опыта спецоперации.
Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Арендатор из недружественной страны остановил торговлю: как его выселить
Инструкции
Pro
Фото: Pawel Czerwinski / Unsplash Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания
Статьи
Pro
Фото: Tom Hauck / Getty Images Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту»
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Стоит ли ждать волны дефолтов на российском рынке облигаций
Статьи
Pro
Фото: Michelle McLoughlin / Reuters «Cоциалистические» Штаты Америки: как пенсионные фонды влияют на бизнес
Статьи
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какими фразами надо запастись перед переговорами на английском
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции

Сразу же утром на сайте Кремля был опубликован указ о мобилизации. В документе говорится, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно этому закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку.

Право на отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса на период работы в таких организациях. В указе уточняется, что категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяет правительство.

Основания для увольнения с военной службы в период мобилизации: по возрасту; по состоянию здоровья; вступление в силу приговора суда, связанного с лишением свободы.

Путин подписал указ о частичной мобилизации
Политика

Вслед за обращением Путина по телевидению показали разъяснения министра обороны Сергея Шойгу о частичной мобилизации.

  • Призовут 300 тыс. резервистов — работа будет проводиться планово, не единоразово, «не предусматривается широкозахватный комбайн».
  • Частичная мобилизация затронет 1% или чуть больше от общего ресурса.
  • Призывать будут «именно из запаса» — тех, кто служил, тех, кто имеет военно-учетную специальность.
  • Мобилизации не подлежат студенты и срочники.

О ядерном оружии

  • «В ход пошел и ядерный шантаж. Тем, кто позволяет такие заявления, хочу напомнить, что наша страна тоже располагает такими средствами. Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф».
  • «Те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
Теги
Персоны
Владимир Путин обращение мобилизация Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Поправки в УК с «мобилизацией» и «военным временем». Что важно знать
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter