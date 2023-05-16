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Минобороны сообщило об уничтожении «Кинжалом» ПВО Patriot в Киеве

Минобороны: в Киеве ударом ракеты «Кинжал» уничтожен комплекс ПВО Patriot
Как заявлял президент и неоднократно говорили технические специалисты, ракеты «Кинжал» обладают уникальными тактико-техническими характеристиками, отметили в Кремле. Ранее источники Минобороны опровергли сообщения о сбитой ракете
Комплекс ПВО Patriot
Комплекс ПВО Patriot (Фото: Christophe Gateau / Global Look Press)

Ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Киеве уничтожен комплекс ПВО Patriot, сообщило Минобороны.

Кроме того, высокоточным оружием нанесены удары по местам дислокации ВСУ, хранения боеприпасов и вооружения, которое было доставлено из западных стран, добавили в ведомстве.

Кроме того, за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и столько же снарядов HIMARS, а также три противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в сообщении Минобороны. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях уничтожены 22 украинских беспилотника.

О том, что у России есть гиперзвуковые ракеты, включая «Кинжал», президент Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он отмечал, что «Кинжал» сможет доставлять ядерные и обычные боезаряды к цели на расстоянии до 2 тыс. км. С начала спецоперации Минобороны России неоднократно сообщало об использовании таких ракет в зоне спецоперации.

В мае Пентагон заявил, что Украине удалось сбить «Кинжал» с помощью переданного ей комплекса ПРО Patriot. Спустя сутки корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в Twitter кадры с продемонстрированными украинскими властями «обломками российских ракет», как утверждается, сбитых ПВО ВСУ. Один из образцов обозначен как «оболочка боевой части аэробаллистической ракеты 9-С-7760 авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал». Другие обломки сопровождает табличка с надписью «стратегическая авиационная крылатая ракета Х-55».

Источники ТАСС и «РИА Новости» в Минобороны России информацию о сбитом «Кинжале» назвали «очередным вбросом» и «попыткой выдать желаемое за действительное». По словам собеседников «Известий», представленные Киевом обломки действительно остатки ракет, но не этих. Кроме того, судя по внешнему виду, снаряды сработали штатно, а не были сбиты.

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Как отметил собеседник ТАСС, скорость полета ракеты «Кинжал» превышает предельные боевые режимы поставленных Западом Киеву зенитных ракетных комплексов, включая Patriot. Помимо этого «Кинжал» в конце полета проводит противоракетный маневр и практически вертикально заходит на цель, что исключает его перехват зенитными ракетными комплексами, добавил он.

Позже особые характеристики ракеты отметили и в Кремле. «Путин неоднократно говорил и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что <...> ракеты «Кинжал» обладают уникальными тактико-техническими характеристиками», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). В Кремле неоднократно осуждали поставки западного оружия Киеву и отмечали, что они лишь затянут конфликт, но не помешают достичь целей спецоперации.

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Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Минобороны ракеты Кинжал Patriot Storm Shadow
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