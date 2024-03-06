Под Белгородом сбили беспилотник

Гладков: беспилотник сбит в районе села Ближнее на западе Белгородской области

Украинский беспилотник сбит в районе села Ближнее на западе Белгородской области, сообщил Гладков. До этого в регионе была объявлена ракетная опасность

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе села Ближнее на западе Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

За 14 минут до этого в регионе была объявлена ракетная опасность. Гладков призывал жителей отойти от окон и проследовать в укрытия.

Приграничные с Украиной регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам дронов со стороны ВСУ. Ранее о трех сбитых за утро над Воронежем и Воронежской областью дронах сообщал губернатор Александр Гусев.

Накануне, 5 марта, на нефтебазе в Белгородской области произошел взрыв и начался пожар. До этого ракетная опасность была объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах.