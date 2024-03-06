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Военная операция на Украине ,  
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Под Белгородом сбили беспилотник

Гладков: беспилотник сбит в районе села Ближнее на западе Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский беспилотник сбит в районе села Ближнее на западе Белгородской области, сообщил Гладков. До этого в регионе была объявлена ракетная опасность
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе села Ближнее на западе Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

За 14 минут до этого в регионе была объявлена ракетная опасность. Гладков призывал жителей отойти от окон и проследовать в укрытия.

В Белгороде объявили ракетную опасность
Политика
Фото:Мария Лисицына / РБК

Приграничные с Украиной регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам дронов со стороны ВСУ. Ранее о трех сбитых за утро над Воронежем и Воронежской областью дронах сообщал губернатор Александр Гусев.

Накануне, 5 марта, на нефтебазе в Белгородской области произошел взрыв и начался пожар. До этого ракетная опасность была объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах.

Под Белгородом сбили беспилотник
Под Белгородом сбили беспилотник

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники Военная операция на Украине ПВО
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