Под Белгородом сбили беспилотник
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе села Ближнее на западе Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.
За 14 минут до этого в регионе была объявлена ракетная опасность. Гладков призывал жителей отойти от окон и проследовать в укрытия.
Приграничные с Украиной регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам дронов со стороны ВСУ. Ранее о трех сбитых за утро над Воронежем и Воронежской областью дронах сообщал губернатор Александр Гусев.
Накануне, 5 марта, на нефтебазе в Белгородской области произошел взрыв и начался пожар. До этого ракетная опасность была объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах.
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