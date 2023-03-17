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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой
МИД заявил, что решения этого суда не имеют значения для России, поскольку Россия не является участником Римского статута (основополагающего документа) и не несет по нему обязательств
Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды)
Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды) (Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press)

Палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, говорится на его сайте.

«Сегодня, 17 марта 2023 года, II палата предварительного производства Международного уголовного суда выпустила ордера на арест двух лиц в контексте ситуации на Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой», — говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении суда, они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». По его данным, это произошло в период с 24 февраля 2022 года.

Как заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. «С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — заявила она.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале отметил, что «приняв столь абсурдное решение, суд встал на путь самоликвидации». «России нужно немедленно выдать ордер на арест всех «судей» МУС», — добавил Клишас.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Он ранее отмечал, что Россия «не признает этот суд, не признает юрисдикцию этого суда». РБК также направил запрос в пресс-службу Львовой-Беловой.

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Ранее на этой неделе газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что МУС планирует завести два дела против России: одно связано с подозрениями в «похищении украинских детей и перевозке их в Россию», второе — с «намеренными атаками» на гражданскую инфраструктуру. По данным издания, судебные разбирательства маловероятны, поскольку МУС не может заочно рассматривать дела, но судьи могут выдать ордера на арест.

МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России». Всего документ ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе Китай, Турция, Индия и США. Соединенные Штаты участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержали Римский статут.



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Владимир Путин суд в Гааге МУС Мария Львова-Белова

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