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Политика ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Артемовское в ДНР

Минобороны: российские войска взяли под контроль Артемовское в ДНР
Российские войска продвинулись к западу от Артемовска (Бахмута), а также отразили три штурмовых атаки, сообщает Минобороны
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщили в Минобороны.

Поселок Артемовское (Хромово) расположен к западу от Артемовска (Бахмута).

Власти Украины в 2016 году переименовали Артемовское в Хромово в рамках декоммунизации. После присоединения Россией Донбасса местные власти возвращают старые названия населенных пунктов, в частности Бахмут переименовали в Артемовск.

Ведомство отчиталось также об отражении трех атак штурмовых групп близ населенных пунктов Артемовское, Клещеевка и Шумы. По данным министерства, украинская армия потеряла до 250 человек, пять танков и 12 машин, во время боя уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 американского выпуска.

Теги
Минобороны Военная операция на Украине
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