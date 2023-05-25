МИД России сообщил о планах спецпосланника Китая во время визита в Москву
Спецпредставитель китайского правительства по делам Евразийского региона Ли Хуэй 26 мая встретится в Москве главой МИД России Сергеем Лавровым и замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Цель визита китайского дипломата — консультации «по проблематике украинского кризиса», отметили в МИДе.
В годовщину военной операции на Украине 24 февраля Китай представил свой мирный план из 12 пунктов, среди которых был призыв к уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, прекращению боевых действий, возобновлению переговоров и отказу от санкций.
Ли Хуэй — бывший посол Китая в России (2009-2015). В апреле этого года его назначили специальным представителем Китая для урегулирования кризиса на Украине.
16–17 мая дипломат посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и членами украинского правительства. По итогам этого визита китайский дипломат заявил, что сторонам конфликта нужно «накапливать взаимное доверие, создавать условия для прекращения войны и мирных переговоров».