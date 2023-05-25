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Военная операция на Украине ,  
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МИД России сообщил о планах спецпосланника Китая во время визита в Москву

МИД: спецпосланник Китая Ли Хуэй 26 мая встретится в Москве с Лавровым и Галузиным
Ли Хуэй
Ли Хуэй (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Спецпредставитель китайского правительства по делам Евразийского региона Ли Хуэй 26 мая встретится в Москве главой МИД России Сергеем Лавровым и замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Цель визита китайского дипломата — консультации «по проблематике украинского кризиса», отметили в МИДе.

В годовщину военной операции на Украине 24 февраля Китай представил свой мирный план из 12 пунктов, среди которых был призыв к уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, прекращению боевых действий, возобновлению переговоров и отказу от санкций.

Ли Хуэй — бывший посол Китая в России (2009-2015). В апреле этого года его назначили специальным представителем Китая для урегулирования кризиса на Украине.

16–17 мая дипломат посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и членами украинского правительства. По итогам этого визита китайский дипломат заявил, что сторонам конфликта нужно «накапливать взаимное доверие, создавать условия для прекращения войны и мирных переговоров».

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МИД Китай Сергей Лавров
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

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