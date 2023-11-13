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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об отражении восьми атак ВСУ на двух направлениях

Минобороны заявило об отражении восьми атак ВСУ в ЛНР и Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп вооруженных сил Украины на купянском направлении в районе сел Загоруйковка и Тимковка Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

«Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля», — говорится в сообщении.

Еще четыре атаки украинских военных, в том числе 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), были отражены на краснолиманском направлении, заявили в ведомстве.

Бои проходили в районе поселка Червоная Диброва и города Кременная в ЛНР, потери со стороны Украины составили до 150 военнослужащих, а также один автомобиль, добавили в Минобороны.

11 ноября Минобороны сообщило, что Южная группировка российских войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразила шесть атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении.

ВСУ потеряли на этом направлении, в том числе в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка, до 185 военнослужащих «убитыми и ранеными», уточнил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Кроме того, артиллерия Южной группировки поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки, добавил он.

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Теги
Минобороны ЛНР Харьковская область Украина ВСУ
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