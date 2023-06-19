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В Одессе и Запорожье прогремели взрывы

В Одессе прогремели сильные взрывы и сработала ПВО
В городе работает ПВО. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В Одессе прогремели сильные взрывы, сообщают ТСН и Суспiльне. «Зеркало недели» пишет, что в городе работает ПВО. Позднее в областной военной администрации подтвердили работу систем противовоздушной обороны.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в своем Telegram предупредили об угрозе ракетных ударов в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Воздушная тревога объявлена в этих двух регионах, в Сумской и Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Позднее взрывы прогремели в городе Запорожье, сообщил «Укринформ».

С 18 мая в Одессе запретили работать клубам и ресторанам по ночам (с 22:00 до 9:00), использовать световые средства, ухудшающие маскировку территории и звуковое оборудование, аппаратуру, акустические системы и другие музыкальные средства.

С начала месяца власти Одессы несколько раз сообщали о взрывах в городе, например, в ночь на 14 июня. «РБК-Украина» передавал, что из-за ракетных ударов загорелся один из бизнес-центров. Минобороны России позже отчиталось, что нанесло удары «высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования» по местам сосредоточения резервов ВСУ, иностранцах, участвующих в боевых действиях на стороне Киева, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники.

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Российское ведомство регулярно отчитывается о таких ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины, заявляя, что не атакует гражданские объекты.

Теги
Одесса взрыв ПВО Воздушная тревога
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