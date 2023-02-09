Брянские власти сообщили о завершении укрепления границы с Украиной
Работы по укреплению государственной границы на территории Брянской области завершены, сообщили ТАСС в правительстве региона.
«Укрепление государственной границы на территории Брянской области завершено», — сказал собеседник агентства.
Губернатор региона Александр Богомаз провел встречу с командующими группировкой прикрытия государственных границ.
«Командующие высоко оценили выполнение поставленных задач, отметили значительный вклад Брянской области в материально-техническое обеспечение войск, дислоцирующихся на территории региона. Работа, проведенная по строительству защитных сооружений и опорных пунктов, получила высокую оценку командования Вооруженных сил РФ», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.
В конце января губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регион направлен дополнительный контингент для защиты государственной границы с Украиной.
«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», — сказал он тогда.
Старовойт отметил при этом, что в Курской области уже сформирован солидный контингент сил и средств Минобороны, Росгвардии, пограничников (относятся к ФСБ) и иных ведомств.