Брянские власти сообщили о завершении укрепления границы с Украиной

Александр Богомаз (слева) на рабочей встрече с командующими группировкой прикрытия государственных границ (Фото: avbogomaz / Telegram)

Работы по укреплению государственной границы на территории Брянской области завершены, сообщили ТАСС в правительстве региона.

«Укрепление государственной границы на территории Брянской области завершено», — сказал собеседник агентства.

Губернатор региона Александр Богомаз провел встречу с командующими группировкой прикрытия государственных границ.

«Командующие высоко оценили выполнение поставленных задач, отметили значительный вклад Брянской области в материально-техническое обеспечение войск, дислоцирующихся на территории региона. Работа, проведенная по строительству защитных сооружений и опорных пунктов, получила высокую оценку командования Вооруженных сил РФ», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

В конце января губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регион направлен дополнительный контингент для защиты государственной границы с Украиной.



«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», — сказал он тогда.



Старовойт отметил при этом, что в Курской области уже сформирован солидный контингент сил и средств Минобороны, Росгвардии, пограничников (относятся к ФСБ) и иных ведомств.