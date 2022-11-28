Песков усомнился в готовности Украины к переговорам на площадке Ватикана

О готовности предоставить площадку для диалога по урегулированию конфликта заявил фактический министр иностранных дел Ватикана Пол Ричард Галлахер. По мнению Дмитрия Пескова, Киевом такой формат «не будет востребован»

Ватикан (Фото: Franco Origlia / Getty Images)

В Кремле рады тому, что Ватикан заявил о готовности способствовать организации мирных переговоров между Россией и Украиной, однако считают, что в Киеве на диалог в таком формате не пойдут. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.ю передает корреспондент РБК.

«Мы знаем, что целый ряд и зарубежных государственных деятелей, и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку (для российско-украинских переговоров. — РБК). Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы сейчас имеем де-факто и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованы быть не могут», — сказал Песков.

Ранее архиепископ, секретарь по внешнем связям («министр иностранных дел») Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил итальянскому телеканалу Mediaset, что Ватикан готов стать площадкой для проведения переговоров между Россией и Украиной.

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