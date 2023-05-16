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В Киеве прогремели взрывы и сработала ПВО

В Киеве прогремели взрывы, власти сообщили о работе ПВО
Воздушная тревога объявлена почти по всей территории Украины, в Киеве и Киевской области работает ПВО. Власти сообщили о падении обломков ракет в нескольких районах столицы
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В Киеве произошли сильные взрывы, передают УНИАН и Суспiльне. В столице и Киевской области работает системе противовоздушной обороны, сообщили местные военные администрации и призвали жителей оставаться в укрытиях.

По словам мэра Виталия Кличко, несколько взрывов прогремели в Соломенском районе столицы, там загорелись несколько автомобилей и повреждено здание, а в Шевченковском, на территорию зоопарка, упали обломки ракеты. Военная администрация заявила, что падение обломков зафиксировали также в Оболонском и Дарницком районах. В последнем повреждения получили две машины, сообщил Кличко.

Позднее мэр написал в телеграм-канале о трех пострадавших в Соломенском районе.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак попросил не снимать и не выкладывать видео работы ПВО.

Воздушная тревога объявлена почти во всех регионах страны.

В ночь на 14 мая о взрывах сообщали власти Тернопольской области. Глава местной администрации Владимир Труш заявил о повреждении складских помещений, которые принадлежат коммерческим и религиозным организациям. По его словам, пострадали два человека. Помимо этого, взрывы были слышны в Харькове, в Киеве и Киевской области работала система ПВО. В Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях были повреждены объекты инфраструктуры.

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Российское Минобороны после этого заявило, что нанесло удары по местам дислокации подразделений ВСУ и хранения западных боеприпасов, вооружения и военной техники в районе Тернополя и поселка Петропавловка в Днепропетровской области. Там добавили, что «цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Киев взрывы ПВО Воздушная тревога Виталий Кличко
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