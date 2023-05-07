Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских дронов в Черном море

Средства ПВО также перехватили в районе проведения спецоперации пять снарядов HIMARS, ракеты «Гром-2» и «Точка-У», сообщили в ведомстве

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские средства ПВО обнаружили ночью над акваторией Черного моря 22 украинских беспилотника, они были уничтожены, говорится в сводке Минобороны.

«Также за прошедшие сутки средствами ПВО перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета «Гром-2» и одна тактическая ракета «Точка-У», — говорится в сообщении о ходе специальной военной операции. Где были перехвачены эти снярады и ракеты, не уточняется.

В Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР в общей сложности уничтожены 10 беспилотников, заявили в министерстве.

Всего с начала военной операции уничтожены более 4 тыс. украинских беспилотников, 418 самолетов, 230 вертолетов, 421 ЗРК, свыше 9 тыс. танков и других бронированных машин, более 1 тыс. боевых машин РСЗО, 4754 орудия полевой артиллерии и минометов, а также более 10 тыс. единиц автомобильной спецтехники, отмечает в сводке.

Российские власти неоднократно сообщали, что Киев использует беспилотники для атак на российскую территорию. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил утром только о 10 дронах.

3 мая два беспилотника совершили атаку на Кремль. Пресс-служба президента России сообщила, что они были выведены из строя. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что один из них взорвался над крышей Сенатского дворца. Владимира Путина, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в момент атаки в Кремле не было. Москва возложила ответственность за произошедшее на Украину.