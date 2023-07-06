Во Львове прогремели взрывы

Во Львовской области работает ПВО, в городе есть проблемы с электроснабжением и мобильной связью. Поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: Omar Marques / Getty Images

Во Львове прозвучали взрывы, сообщают Суспiльне и ТСН. Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий презупредил об угрозе ракетных атак.

Во Львовской и Тернопольсой областях работают системы ПВО, сообщается в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что в городе есть проблемы с электроснабжением и мобильной связью.

Позднее Козицкий написал, что поврежден объект критической инфраструктуры, есть раненые. По словам мэра Андрея Садового, пострадали четыре человека.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак призвал не игнорировать сигналы. Позднее ее отменили в ряде областей, в том числе Черниговской, Николаевской и Сумской, а также в Киеве.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября прошлого года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.