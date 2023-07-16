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Путин допустил зеркальный ответ на применение ВСУ кассетных снарядов

Владимир Путин допустил зеркальные действия в ответ на применение ВСУ кассетных снарядов
США поставили Украине кассетные снаряды «не от хорошей жизни», у них дефицит обычных, заявил Путин. Он добавил, что у Москвы есть запасы разных типов кассетных боеприпасов, их могут применить в качестве «зеркального ответа»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия может зеркально ответить на применение Украиной кассетных боеприпасов, заявил президент Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, впервые комментируя поставки таких снарядов Вашингтоном Киеву.

«Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов», — сказал Путин и отметил, что ВСУ тратят по 5–6 тыс. 155-миллиметровых снарядов в сутки, при том что США производят только 15 тыс. в месяц, в Европе боеприпасы тоже заканчиваются.

По словам Путина, Россия располагает «достаточным запасом различного рода кассетных боеприпасов», но до сих пор не применяла их, даже несмотря на то, что тоже испытывала нехватку снарядов «в определенный период времени».

«Конечно, если они (кассетные боеприпасы. — РБК) будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — заключил глава государства.

США не скрывали, что передают Украине кассетные боеприпасы в связи с истощением запаса 155-миллиметровых снарядов. Американский президент Джо Байден отмечал, что это временное решение, пока не удастся обеспечить ВСУ обычными боеприпасами.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

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О получении кассетных бомб украинская сторона сообщила 13 июля, в тот же день факт передачи подтвердили в Пентагоне. При этом с российской стороны о применении ВСУ кассетных боеприпасов как минимум дважды сообщалось ранее — например, 11 июля при обстреле Токмака, в ответ на который заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал «расчехлить» арсеналы российских кассетных снарядов.

16 июля несколько взрывов произошло в Луганске. Полковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что по городу могли нанести удар дальнобойной ракетой с кассетной частью, так как звуки взрывов были похожи на характерные для кассетных боеприпасов.

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Владимир Путин кассетные боеприпасы Украина Военная операция на Украине
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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