Шойгу назвал роль Артемовска в дальнейшем наступлении
Министр обороны Шойгу назвал взятие Артёмовска залогом дальнейшего наступления
Установление российскими войсками контроля над Артемовском в ДНР позволит проводить «дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он назвал город важным узлом обороны ВСУ в Донбассе.
Министр также доложил, что в результате российского наступления взяты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка, Парасковиевка.
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