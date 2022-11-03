МИД обвинил Британию в передаче Киеву подводных беспилотников

Дебора Броннерт (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Российский МИД вызвал посла Британии Дебору Броннерт и выразил ей протест в связи с причастностью Британии к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе, говорится в сообщении министерства.

«Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона. В демарше подчеркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям», — сказано в заявлении МИДа.

Российская сторона также сообщила, что имеется информация о передаче украинской стороне определенного количество британских беспилотных подводных аппаратов (БПА).

Материал дополняется.