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Дроны ВСУ атаковали корабли Черноморского флота

Минобороны: ВСУ попытались атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами
Сюжет
Военная операция на Украине
Целью безуспешной атаки стали корветы «Сергей Котов» и «Василий Быков». Для «Сергея Котова» это вторая атака за последнюю неделю
Патрульный корабль проекта 22160 &laquo;Василий Быков&raquo;
Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Украинская сторона попыталась атаковать патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков» тремя беспилотными катерами, заявляет Минобороны.

«В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей», — говорится в сообщении.

Российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя. После отражения атаки они продолжили работу.

Последний раз Минобороны сообщало об атаке украинских морских дронов на корабль 25 июля. Тогда их целью также был «Сергей Котов». Тогда корабль находился в юго-западной части Черного моря, в 370 км от Севастополя.Оба атакующих катера были уничтожены штатным вооружением корабля.

«Сергей Котов» — новый патрульный корабль (корвет) Черноморского флота, он вошел в его состав летом 2022 года. «Сергей Котов» был заложен 8 мая 2016 года в Керчи. Он стал четвертым кораблем проекта 22160. «Российская газета» писала, что он вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Патрульные корабли проекта 22160 имеют водоизмещение 1700 т, экипаж таких кораблей — около 80 человек. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами. «Василий Быков» — головной корабль серии.

В начале июня в Минобороны заявили, что шесть беспилотников попытались атаковать корабль «Приазовье», который в Черном море занимался контролем обстановки и обеспечением безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Атаку также отразили.

Еще одна похожая атака произошла в мае, когда морские дроны попытались атаковать корабль «Иван Хурс» Атака произошла в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. В атаке участвовали три морских беспилотника.

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