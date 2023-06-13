Путин допустил санитарную зону на Украине в случае продолжения обстрелов

Шебекино, многоквартирный жилой дом, пострадавший в результате обстрела (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Россия должна будет рассмотреть создание на Украине санитарной зоны, если обстрелы российских территорий продолжатся, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

Президент описал несколько способов решения проблемы обстрелов российской территории с Украины. Можно повысить эффективность контрбатарейной борьбы, «но это не значит, что прилетов не будет на нашу территорию», сказал президент. «Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — продолжил Путин. Затем он отметил, что это не означает, что Россия приступит в этой работе завтра же: «надо смотреть, как будет ситуация развиваться».

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