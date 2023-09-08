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МВД Украины сообщило о разрушении здания полиции при ударе в Кривом Роге

МВД Украины: при ударе в Кривом роге разрушено здание полиции, погиб человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Погиб один полицейский, 25 человек пострадали, на месте удара возник пожар на площади 200 кв. м., заявили в МВД Украины. Минобороны России неоднократно заявляло, что не наносит удары по гражданским объектам.
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В результате удара по центру Кривого рога (Днепропетровская область) разрушено одно из административных зданий полиции, сообщило в своем телеграм-канале МВД Украины.

По данным ведомства, погиб один полицейский, еще трое, которых спасатели достали из-под завалов, находятся в тяжелом состоянии. Шесть сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести, говорится в сообщении. Позднее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что, по состоянию на 10:00 (совпадает с мск), количество пострадавших выросло до 25 человек. 

На месте удара возник пожар на площади 200 кв. м., спасатели уже приступили к его тушению, отмечает министерство.

Министерство также сообщает, что пострадало расположенное по соседству жилье, проводится поквартирный обход жителей.

Утром 8 сентября в Днепропетровской области дважды звучала воздушная тревога, следует из данных официальной карты. Позднее глава совета обороны города Александр Вилкул сообщил в своем телеграм-канале о взрыве в Кривом Роге, а издание «Страна» опубликовала фотографии поднимающегося столба дыма, которые появились в местных пабликах.

Минобороны России неоднократно заявляло, что не наносит удары по гражданским объектам. О последнем ударе по Днепропетровской области министерство сообщало 3 сентября. Тогда в сводке говорилось, что в селе Высшетарасовка (Днепропетровская область) и поселке Днепровское (Херсонская область) уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления беспилотниками. 27 августа Минобороны заявляло об уничтожении в Днепропетровской области склада боеприпасов ВСУ в районе города Славгород (находится к юго-востоку от Днепра, на границе с Запорожской областью).

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Украинские власти ранее уже сообщали о взрывах в районе Кривого рога. Так, 22 августа власти города говорили о повреждении более 20 частных домов и обесточивании нескольких улиц после удара. Пострадал один человек, указывал глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

МВД Украины сообщило о разрушении здания полиции при ударе в Кривом Роге
МВД Украины сообщило о разрушении здания полиции при ударе в Кривом Роге

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Кривой Рог взрыв Военная операция на Украине
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