Аксенов сообщил о сбитом в Крыму беспилотнике

Сергей Аксенов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Сакском районе Крыма сбит беспилотник ВСУ, сообщил в телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов. Других деталей о произошедшем он не раскрыл.

«Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших Вооруженных Сил», — добавил он.

В декабре 2022 года глава региона называл беспилотники главным источником опасности для полуострова, так как они «имеют малый размер» и иногда «идут волной». Россия прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить полную безопасность Крыма от БПЛА, подчеркивал глава региона.

В начале марта 2023 года Аксенов заявил, что все основные объекты жизнеобеспечения Крыма, в том числе логистические, защищены, полуострову «глобально» ничего не угрожает.