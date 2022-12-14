Киев сообщил об освобождении 64 украинцев и американца в ходе обмена

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Украина в результате обмена пленными вернула 64 военнослужащих ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, они уже едут домой.

«Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям — Суеди Мурекези», — добавил Ермак.

По его словам, украинская сторона получила тела четырех погибших.

О задержании в Херсоне 35-летнего гражданина США, ветерана американских военно-воздушных сил Суеди Мурекези, в июле писала The Washington Post со ссылкой на его брата.

По данным The Guardian, Мурекези родом из Руанды, откуда бежал в США после геноцида 1994 года. Он обосновался в Миннесоте. На Украину «с деловыми целями» американец начал приезжать в 2017 году и окончательно обосновался там в 2020 году.

Минобороны сегодня не сообщало об обмене пленными с Украиной. Последнее сообщение об этом было 6 декабря.

РБК направил запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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