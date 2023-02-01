Помощник Пушилина заявил о взятии Артемовска в оперативное окружение

Артёмовск (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Российские войска взяли в оперативное окружение Артемовск (украинское название — Бахмут), заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС. По словам Гагина, военные смыкают кольцо вокруг города.

Он уточнил, что идут бои за контроль трассы из города Часов Яр в Артемовск — «единственная артерия, по которой Украина может снабжать свою группировку» в городе. По словам Гагина, дорога находится под огневым контролем российских сил, по украинским колоннам на ней уже наносились удары.

31 января подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ делают выбор — оставить Артемовск или продолжить перебрасывать в город ресурсы из Часова Яра и в итоге потерять этот населенный пункт. Ситуацию он назвал невыгодной для украинского командования.

27 января заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов утверждал, что подразделения российских войск завершают оперативное окружение Артемовска. По его словам, «почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 29 января сообщил, что подразделения компании взяли под контроль село Благодатное рядом с городом Артемовск. Минобороны России подтвердило эту информацию 31 января.

Замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Владимир Назаренко говорил, что ситуация под Артемовском остается сложной. По его словам, уже несколько месяцев она «похожа на сущий ад». Президент Украины Владимир Зеленский тоже называл жесткой ситуацию на бахмутском и угледарском направлениях.