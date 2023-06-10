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В Минобороны заявили о трехкратном росте набора контрактников с апреля

Минобороны: с начала июня на контрактную службу поступили 13,5 тыс. человек
Среди регионов — лидеров по набору контрактников — Москва, Чечня, Тыва, Коми, Сахалин, Алтай. Шойгу подписал приказ об обязательном заключении контракта служащих добровольческих отрядов
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

За первые десять дней июня контракт с Минобороны подписали 13,5 тыс. человек. Это в 2,1 раза больше майского показателя за тот же период и в 3,1 раза больше апрельских результатов. Такие данные привел замминистра обороны генерал Николай Панков на селекторном совещании ведомства.

Больше всего контрактников набрали в Москве, Севастополе, Алтае, Коми, Тыве, Сахалине, Чечне, Башкирии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области, Мурманской, Пензенской и Тюменской областях.

Кроме того, становится больше желающих вступить в добровольческие отряды, рассказал Панков. По его данным, сейчас таких подразделений больше 40. Министр Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому до 1 июля участники добровольческих отрядов должны будут подписать контракт с Минобороны.

«Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», — сказано в сообщении министерства.

Согласно приказу, добровольцы подают заявления о вступлении в отряды в свои военные комиссариаты, а те при рассмотрении заявок должны обращать внимание на тех, кто служил и имеет военно-учетные специальности. Если комиссия признает кандидата соответствующим требованиям, с ним заключается контракт на пребывание в добровольческом формировании, после чего ему дают соответствующее удостоверение и предписание с датой прибытия в воинскую часть.

С прошлого ноября добровольцы в России приравнены к военнослужащим. Всего с января по середину мая контрактниками и добровольцами стали 117,4 тыс. человек.

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Власти России активно способствуют привлечению на контрактную службу. Комитет Думы по обороне предлагает разрешить заключать контракты имеющим судимость или ограниченно годным. Иностранцы, которые заключат контракты, получат упрощенную процедуру получения гражданства.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны контрактная служба контрактники добровольцы
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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