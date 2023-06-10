Минобороны: с начала июня на контрактную службу поступили 13,5 тыс. человек

В Минобороны заявили о трехкратном росте набора контрактников с апреля

Среди регионов — лидеров по набору контрактников — Москва, Чечня, Тыва, Коми, Сахалин, Алтай. Шойгу подписал приказ об обязательном заключении контракта служащих добровольческих отрядов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

За первые десять дней июня контракт с Минобороны подписали 13,5 тыс. человек. Это в 2,1 раза больше майского показателя за тот же период и в 3,1 раза больше апрельских результатов. Такие данные привел замминистра обороны генерал Николай Панков на селекторном совещании ведомства.

Больше всего контрактников набрали в Москве, Севастополе, Алтае, Коми, Тыве, Сахалине, Чечне, Башкирии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области, Мурманской, Пензенской и Тюменской областях.

Кроме того, становится больше желающих вступить в добровольческие отряды, рассказал Панков. По его данным, сейчас таких подразделений больше 40. Министр Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому до 1 июля участники добровольческих отрядов должны будут подписать контракт с Минобороны.

«Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», — сказано в сообщении министерства.

Согласно приказу, добровольцы подают заявления о вступлении в отряды в свои военные комиссариаты, а те при рассмотрении заявок должны обращать внимание на тех, кто служил и имеет военно-учетные специальности. Если комиссия признает кандидата соответствующим требованиям, с ним заключается контракт на пребывание в добровольческом формировании, после чего ему дают соответствующее удостоверение и предписание с датой прибытия в воинскую часть.

С прошлого ноября добровольцы в России приравнены к военнослужащим. Всего с января по середину мая контрактниками и добровольцами стали 117,4 тыс. человек.

Власти России активно способствуют привлечению на контрактную службу. Комитет Думы по обороне предлагает разрешить заключать контракты имеющим судимость или ограниченно годным. Иностранцы, которые заключат контракты, получат упрощенную процедуру получения гражданства.