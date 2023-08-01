Кремль после атаки дрона на «Москва-Сити» заявил об очевидной угрозе
После второй атаки украинского дрона на здание в «Москва-Сити», где расположены несколько федеральных министерств, «принимаются меры», сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Представителя Кремля спросили, какие выводы были сделаны властями в связи с новой атакой беспилотника и в каком случае нужно будет усилить меры. «Здесь мне нечего добавить к тому, что сказало Минобороны. Угроза существует, она очевидна, меры принимаются», — ответил он.
В Кремле не видят попыток устроить атаку в Москве, аналогичную теракту 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
О схожести атак украинских дронов с терактами 11 сентября 2001 года ранее заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Та же самая картинка, она как будто повторяется», — заявила она в эфире «Соловьев Live».
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