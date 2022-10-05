Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 11:02
РФС счел достойным удаления предложение Сычевого девушке во время матча Спорт, 10:53
В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос Pro, 10:48
Синоптики объяснили столбы света в городах России атмосферным явлением Общество, 10:44
Российские компании начали трансграничные расчеты в криптовалюте Крипто, 10:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:43
The Times сообщила об угрозах в адрес экс-директора «Челси» Грановской Спорт, 10:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 10:39
Шольц счел бессмысленным строить догадки о рисках ядерной войны Политика, 10:39
Как экспортерам помогают государственные программы поддержки РБК+, 10:32
Собянин подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных москвичей Политика, 10:28
Как складывается ситуация в сфере несырьевого неэнергетического экспорта РБК+, 10:23
Между Крымом и Херсонской областью убрали таможню Политика, 10:19
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 10:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав России

Путин подписал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья в Россию
Ранее договоры с властями республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей ратифицировали в Госдуме и Совфеде. Подпись президента стала юридическим завершением присоединения к России новых территорий
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые территории утверждены в качестве субъектов Российской Федерации в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». В соответствии с положениями законов, внесенных президентом России, со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

Законы предусматривают, что лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации.

Государственным языком в Донецкой и Луганской народных республиках будет русский. В законопроектах о принятии Запорожской и Херсонской областей языковой статус не прописывается.

Денежной единицей на территориях новых субъектов станет российский рубль. При этом обращение украинской гривны будет допускаться до 31 декабря 2022 года. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений, говорится в законах.

Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года. Правительство установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год (для республик — и на плановый период 2024 и 2025 годов), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года.

До 1 июня 2023 года на территориях появятся органы федеральных ведомств. В течение переходного периода, до 1 января 2026-го, в регионах должна быть налажена работа прокуратуры и судов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей
Инструкции
Pro
Фото: Thomas Peter / Reuters В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос
Статьи
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro
Как изменилось поведение частных инвесторов при падении рынка акций
Статьи
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу
Исследования
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Pro
«Гибли» не погибли: неожиданные секреты бизнес-успеха Хаяо Миядзаки
Статьи
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным
Статьи

Что важно знать про законы о присоединении четырех регионов к России
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

С 23 по 27 сентября во всех четырех регионах прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. В ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

30 сентября Путин и руководители этих регионов подписали договоры о включении в состав России. Выступая перед церемонией подписания в Кремле, президент России заявил, что все живущие в этих регионах становятся гражданами России навсегда. «Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст», — указал он.

В течение пяти дней договоры на соответствие российскому законодательству проверил Конституционный суд, а также ратифицировали в Госдуме и Совфеде.

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников ранее говорил, что ДНР, ЛНР и Запорожская область присоединятся в границах бывших украинских областей. В то же время Херсонская область, по его словам, войдет в состав с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Владимир Путин ДНР ЛНР

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Пушилин объявил о прекращении выдачи паспортов ДНР
Политика
Совфед одобрил законы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья
Политика
Что известно о регионах, присоединяющихся к России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter