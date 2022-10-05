Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав России

Путин подписал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья в Россию

Ранее договоры с властями республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей ратифицировали в Госдуме и Совфеде. Подпись президента стала юридическим завершением присоединения к России новых территорий

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые территории утверждены в качестве субъектов Российской Федерации в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». В соответствии с положениями законов, внесенных президентом России, со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

Законы предусматривают, что лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации.

Государственным языком в Донецкой и Луганской народных республиках будет русский. В законопроектах о принятии Запорожской и Херсонской областей языковой статус не прописывается.

Денежной единицей на территориях новых субъектов станет российский рубль. При этом обращение украинской гривны будет допускаться до 31 декабря 2022 года. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений, говорится в законах.

Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года. Правительство установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год (для республик — и на плановый период 2024 и 2025 годов), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года.

До 1 июня 2023 года на территориях появятся органы федеральных ведомств. В течение переходного периода, до 1 января 2026-го, в регионах должна быть налажена работа прокуратуры и судов.

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С 23 по 27 сентября во всех четырех регионах прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. В ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

30 сентября Путин и руководители этих регионов подписали договоры о включении в состав России. Выступая перед церемонией подписания в Кремле, президент России заявил, что все живущие в этих регионах становятся гражданами России навсегда. «Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст», — указал он.

В течение пяти дней договоры на соответствие российскому законодательству проверил Конституционный суд, а также ратифицировали в Госдуме и Совфеде.

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников ранее говорил, что ДНР, ЛНР и Запорожская область присоединятся в границах бывших украинских областей. В то же время Херсонская область, по его словам, войдет в состав с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области.