Путин предупредил Киев о жестких последствиях при новых попытках терактов

Путин: в случае попыток новых терактов на территории России ответы будут жесткими

По словам Путина, «киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями». Оставлять без ответа его действия невозможно, указал он

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В случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России. Ни у кого не должно быть никаких сомнений», — заявил глава государства.

По его словам, «киевский режим уже давно использует террористические методы». Путин заявил, что киевские силы обстреливали Донбасс и Запорожскую АЭС, а также совершили три попытки терактов в отношении Курской АЭС, подрывая линии напряжения, но серьезных последствий допущено не было. По словам Путина, также была попытка подрыва одного из участков «Турецкого потока».

«Киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — отметил Путин.

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В середине сентября на саммите ШОС Путин говорил, что Россия на попытки нанести ущерб своей инфраструктуре отвечает «сдержанно, но до поры до времени».

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, вслед за ним загорелись семь топливных цистерн следовавшего по мосту состава. В результате обрушились два пролета автомобильного полотна ветки из Краснодара в Керчь. Погибли, по данным СК, три человека. По факту взрыва завели дело о теракте, Путин на совещании с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным назвал исполнителями и заказчиками спецслужбы Украины.

Утром 10 октября в городах Украины произошли взрывы, в том числе в Киеве, Харьковской, Львовской, Житомирской и Днепропетровской областях. Власти украинских регионов сообщали о повреждении объектов критической инфраструктуры, в результате в некоторых городах произошли сбои со светом и водой, в Харькове и Ивано-Франковске остановился транспорт. Путин на заседании Совбеза сообщил, что российские военные «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».