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Путин предупредил Киев о жестких последствиях при новых попытках терактов

Путин: в случае попыток новых терактов на территории России ответы будут жесткими
По словам Путина, «киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями». Оставлять без ответа его действия невозможно, указал он

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В случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России. Ни у кого не должно быть никаких сомнений», — заявил глава государства.

По его словам, «киевский режим уже давно использует террористические методы». Путин заявил, что киевские силы обстреливали Донбасс и Запорожскую АЭС, а также совершили три попытки терактов в отношении Курской АЭС, подрывая линии напряжения, но серьезных последствий допущено не было. По словам Путина, также была попытка подрыва одного из участков «Турецкого потока».

Взрыв на Крымском мосту. Фото
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«Киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — отметил Путин.

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В середине сентября на саммите ШОС Путин говорил, что Россия на попытки нанести ущерб своей инфраструктуре отвечает «сдержанно, но до поры до времени».

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, вслед за ним загорелись семь топливных цистерн следовавшего по мосту состава. В результате обрушились два пролета автомобильного полотна ветки из Краснодара в Керчь. Погибли, по данным СК, три человека. По факту взрыва завели дело о теракте, Путин на совещании с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным назвал исполнителями и заказчиками спецслужбы Украины.

Утром 10 октября в городах Украины произошли взрывы, в том числе в Киеве, Харьковской, Львовской, Житомирской и Днепропетровской областях. Власти украинских регионов сообщали о повреждении объектов критической инфраструктуры, в результате в некоторых городах произошли сбои со светом и водой, в Харькове и Ивано-Франковске остановился транспорт. Путин на заседании Совбеза сообщил, что российские военные «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Владимир Путин теракт Украина Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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