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Минобороны заявило о высокоточном ночном ударе по складам боеприпасов ВСУ

Минобороны: российские военные ночью нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные ночью нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Об этом Минобороны сообщило в ежедневной сводке.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в ведомстве.

Ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Спикер Воздушных сил страны полковник Юрий Игнат позже сообщил об авиаударе по украинской территории.

За сутки были отражены атаки украинских сил на нескольких направлениях. На запорожском и южнодонецком направлениях уничтожены танк, две гаубицы «Мста-Б», три орудия «Д-20», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная артиллерийская установка AS90 Braveheart производства Великобритании.

На краснолиманском направлении нанесено поражение трем механизированным бригадам ВСУ, а в ЛНР отражено три украинских атаки. За сутки уничтожено до 90 бойцов ВСУ, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица «Д-30».

На донецком направлении было пресечено 16 атак. Потери Киева составили до 480 военных. ВСУ потеряли шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицы «Мста-Б» и «Д-30» и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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