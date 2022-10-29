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Военная операция на Украине ,  
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Россия уведомила ООН о приостановке участия в «зерновой сделке»

Постпредство: Россия уведомила генсека ООН о приостановке участия в «зерновой сделке»
Россия запросила на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли. Минобороны ранее сообщило, что в результате атак повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец»
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Pedro Nunes / Reuters)

Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке», сообщило «РИА Новости» постпредство России при всемирной организации.

«На фоне этой атаки украинских вооруженных сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках <…> вышеупомянутых инициатив. Таком образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период», — говорится в письме постпреда России Василия Небензи генсеку ООН.

Кроме этого, Россия запросила на понедельник, 31 октября, заседание Совбеза ООН в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли и гражданские суда.

В Международном Комитете Красного Креста сообщили «РИА Новости», что организация надеется, что после выхода России из «зерновой сделки» будет достигнуто новое соглашение.

Международное соглашение о создании коридора для вывоза зерна из украинских портов Россия, Украина, Турция и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. Тогда же Гуттериш взял на себя обязательство способствовать поставкам на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, которые оказались затруднены из-за западных санкций.

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29 октября российское Минобороны сообщило о приостановке участия в зерновой сделке. Там объяснили решение атаками на корабли Черноморского Флота, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора». Атаки были осуществлены беспилотниками с украинской стороны в ночь на 29 октября. В результате незначительное повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное, сообщили в Минобороны.

Ранее Москва неоднократно критиковала исполнение сделки. Президент Владимир Путин в начале сентября назвал сделку по зерну «очередным наглым обманом», так как только два из 87 судов отплыли с Украины в беднейшие страны.

В то же время в ООН в середине октября сообщили, что из 8,3 млн т экспортированного с Украины продовольствия в рамках зерновой сделки 49% грузов отправлено в страны со средним и низким уровнем доходов. Генсек организации Антониу Гутерриш также призывал продлить зерновую сделку, срок которой должен был истечь в ноябре.

Зерно из портов Украины перестали вывозить после начала российской военной операции 24 февраля. Киев и страны Запада обвиняли в этом Москву и предупреждали о продовольственном кризисе. Россия, в свою очередь, утверждала, что вывоз продовольствия невозможен из-за минирования портов украинскими войсками. В итоге, по разным оценкам, там скопилось от 4,5 млн до 20 млн т пшеницы и кукурузы.

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