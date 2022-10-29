Россия уведомила ООН о приостановке участия в «зерновой сделке»
Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке», сообщило «РИА Новости» постпредство России при всемирной организации.
«На фоне этой атаки украинских вооруженных сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках <…> вышеупомянутых инициатив. Таком образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период», — говорится в письме постпреда России Василия Небензи генсеку ООН.
Кроме этого, Россия запросила на понедельник, 31 октября, заседание Совбеза ООН в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли и гражданские суда.
В Международном Комитете Красного Креста сообщили «РИА Новости», что организация надеется, что после выхода России из «зерновой сделки» будет достигнуто новое соглашение.
Международное соглашение о создании коридора для вывоза зерна из украинских портов Россия, Украина, Турция и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. Тогда же Гуттериш взял на себя обязательство способствовать поставкам на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, которые оказались затруднены из-за западных санкций.
29 октября российское Минобороны сообщило о приостановке участия в зерновой сделке. Там объяснили решение атаками на корабли Черноморского Флота, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора». Атаки были осуществлены беспилотниками с украинской стороны в ночь на 29 октября. В результате незначительное повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное, сообщили в Минобороны.
Ранее Москва неоднократно критиковала исполнение сделки. Президент Владимир Путин в начале сентября назвал сделку по зерну «очередным наглым обманом», так как только два из 87 судов отплыли с Украины в беднейшие страны.
В то же время в ООН в середине октября сообщили, что из 8,3 млн т экспортированного с Украины продовольствия в рамках зерновой сделки 49% грузов отправлено в страны со средним и низким уровнем доходов. Генсек организации Антониу Гутерриш также призывал продлить зерновую сделку, срок которой должен был истечь в ноябре.
Зерно из портов Украины перестали вывозить после начала российской военной операции 24 февраля. Киев и страны Запада обвиняли в этом Москву и предупреждали о продовольственном кризисе. Россия, в свою очередь, утверждала, что вывоз продовольствия невозможен из-за минирования портов украинскими войсками. В итоге, по разным оценкам, там скопилось от 4,5 млн до 20 млн т пшеницы и кукурузы.