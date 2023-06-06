Минобороны заявило о 4 отбитых попытках наступления ВСУ вблизи Артемовска

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Российские войска отразили в районе Артемовска четыре попытки наступления ВСУ, сообщило Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне объявил о контрнаступлении Киева и продвижении на бахмутском направлении. За день до этого врио главы ДНР Денис Пушилин описывал ситуацию на флангах вблизи Артемовска как «очень тяжелую, но контролируемую».

В ночь на 5 июня Минобороны России сообщило о начале крупномастштабного наступления ВСУ на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. В ведомстве сказали, что своих задач украинские войска не достигли и потеряли 250 человек, 16 танков и другую технику. В течение 5 июня Киев продолжил наступление, причем основные усилия были сосредоточены на стыке Запорожской области и ДНР.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в свою очередь называла эпицентром боевых действий именно бахмутское направление.