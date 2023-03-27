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В ДНР заявили о 22 выпущенных по Донецку украинских снарядах

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку более 20 снарядов
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Украинские силы утром 27 марта обстреляли Донецк, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), в своем телеграм-канале.

Первый обстрел, по данным представительства ДНР, начался около 10:00 по местному времени (совпадает с мск). Удар пришелся по Киевскому району Донецка, по нему выпустили пять ракет калибром 155 мм. Обстрел вели со стороны Авдеевки.

Второй удар нанесли спустя пять минут — тоже со стороны Авдеевки по Киевскому району. В этот раз в направлении города выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), подсчитали в представительстве.

В третий раз район попал под обстрел около 10:25, три снаряда калибром 155 мм прилетели со стороны села Тоненькое.

Затем под обстрел попал Калининский район Донецка — примерно в 11:00 его обстреляли четырьмя ракетами из РСЗО со стороны города Красноармейска. После обстрела района около дворца спорта «Дружба» начался пожар, были повреждены стекла в зданиях школы № 95 и детского сада № 129, сообщил в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. По предварительным данным, в районе есть жертвы, написал он.

ДНР вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Населенные пункты в республике регулярно подвергаются обстрелам, местные власти обвиняют в этом Киев.

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В ДНР заявили о 22 выпущенных по Донецку украинских снарядах
В ДНР заявили о 22 выпущенных по Донецку украинских снарядах

Теги
ДНР Донецк обстрел ВСУ Украина
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