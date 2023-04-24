Минобороны заявило об ударе по наемникам «Грузинского легиона»

Комплекс «Искандер» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Российские военные нанесли удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников в Константиновке в ДНР. В результате были убиты 60 бойцов и уничтожено 15 единиц техники, сообщило Минобороны России. Еще около 20 наемников были ранены.

Удар нанесли ракетой из комплекса «Искандер». «Уничтоженные боевики «Грузинского легиона» причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года», — сказали в ведомстве.

В апреле прошлого года в Сети появился о видеоролик, на котором украинские военные убивают по меньшей мере четверых пленных российских солдат. По данным The New York Times, убийства, вероятно, произошли после того, как Россия объявила о выводе сил из городов Киевской области. Украинское агентство УНИАН писало, что на кадрах бойцы «Грузинского легиона». Он состоит из военных с грузинским гражданством и входит в состав ВСУ, сообщал его полевой командир Ушанги Мамулашвили. В ВСУ в начале января 2018 года опровергли существование «Грузинского легиона», заявив, что такой бригады никогда не существовало.

В июне 2022 года российское Минобороны сообщило об уничтожении под Лисичанском наемников из «Грузинского легиона», причастных к «зверским истязаниям» и убийствам российских военных под Киевом.