В третьем регионе России за день сбили беспилотник

Ранее беспилотник сбросил снаряд в одном из белгородских сел. По России этот сбитый дрон — уже четвертый за день

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Беспилотник самолетного типа был сбит над Белгородской областью около 14:30, сообщило Министерство обороны. Других подробностей не приводится. Это уже четвертый уничтоженный за 21 августа дрон.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков говорил, что в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа с беспилотника был сброшен «осколочный боеприпас для гранатомета», в результате получил повреждения автомобиль.

Утром два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение в Одинцовском и Истринском районах Московской области. По данным губернатора Андрея Воробьева, в последнем случае при падении беспилотника на садовый дом пострадали два человека, одного из них госпитализировали. Также были выбиты стекла в трех домах.

Третий дрон сбили в Калужской области, пострадавших и разрушений не было.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в конце июля говорил, что Украина прибегает к атакам беспилотников в России из-за «отчаяния» и отсутствия успехов в ходе боевых действий. Он подчеркивал, что с такими «террористическими ударами» будут бороться.

В начале августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. 20 августа советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что Киев использует беспилотники «для восполнения недостатка авиации», в частности, пока у нее нет истребителей F-16. В тот же день эти самолеты Украине пообещали передать Нидерланды и Дания, речь идет о более чем 60 машинах.