branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
«Спартак» купил в Испании защитника сборной Сербии Спорт, 16:04
Glassnode: около 90% краткосрочных держателей биткоина оказались в убытке Крипто, 16:03
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Почта введет обязательную идентификацию при отправке посылок по России Общество, 16:00
Автор победного гола испанок на ЧМ узнала о смерти отца после финала Спорт, 15:59
ФСБ задержала менеджера Одесской железной дороги за диверсию в Херсоне Политика, 15:56
Кибермагазин: какие цифровые технологии применяют в ретейле Тренды, 15:54
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:52
На Украине сообщили о массовой гибели дельфинов в Черном море Общество, 15:41
Бизнес попросил разрешить еще год не раскрывать финотчетность Бизнес, 15:38
Российский призер Паралимпиады сменила гражданство на австрийское Спорт, 15:33
В третьем регионе России за день сбили беспилотник Политика, 15:29
Эрдоган заявил о намерении встретиться с Путиным в сентябре Политика, 15:25
В рейтинге районов Москвы с самым дорогим жильем сменился лидер Недвижимость, 15:21
Военная операция на Украине ,  
0 

В третьем регионе России за день сбили беспилотник

Минобороны: в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее беспилотник сбросил снаряд в одном из белгородских сел. По России этот сбитый дрон — уже четвертый за день
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Беспилотник самолетного типа был сбит над Белгородской областью около 14:30, сообщило Министерство обороны. Других подробностей не приводится. Это уже четвертый уничтоженный за 21 августа дрон.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков говорил, что в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа с беспилотника был сброшен «осколочный боеприпас для гранатомета», в результате получил повреждения автомобиль.

Утром два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение в Одинцовском и Истринском районах Московской области. По данным губернатора Андрея Воробьева, в последнем случае при падении беспилотника на садовый дом пострадали два человека, одного из них госпитализировали. Также были выбиты стекла в трех домах.

Третий дрон сбили в Калужской области, пострадавших и разрушений не было.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в конце июля говорил, что Украина прибегает к атакам беспилотников в России из-за «отчаяния» и отсутствия успехов в ходе боевых действий. Он подчеркивал, что с такими «террористическими ударами» будут бороться.

В начале августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. 20 августа советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что Киев использует беспилотники «для восполнения недостатка авиации», в частности, пока у нее нет истребителей F-16. В тот же день эти самолеты Украине пообещали передать Нидерланды и Дания, речь идет о более чем 60 машинах.

Читайте на РБК Pro
«Это просто безумие»: что двигает акции техов США к рекордным высотам
Почему соучредитель Airbnb избавился от акций компании почти на $1,5 млрд
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
беспилотники Минобороны Белгородская область
Материалы по теме
Гладков сообщил о сброшенной на Новостроевку-Вторую с дрона гранате
Политика
При падении дрона в Подмосковье пострадали два человека
Политика
Около 50 рейсов перенаправили из аэропортов Москвы на фоне атаки дронов
Общество